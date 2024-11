Thesocialpost.it - Alluvione in Spagna, oltre 200 i morti accertati: “Ci sono 1.900 dispersi. Strade e ferrovie da ricostruire”

L’inha provocato200 vittime a causa degli intensi fenomeni meteorologici legati alla tempesta Dana. Attualmente, le precipitazioni si stanno concentrando nuovamente nella regione di Valencia, costringendo l’Agenzia meteorologica spagnola ad attivare l’allerta arancione in diverse aree delle province di Valencia, Castellón e Tarragona. In, è stata emessa un’allerta rossa per alcune località della costa di Huelva, in Andalusia.Leggi anche: Roberta Zanella, trovata morta nel bosco la 38enne scomparsa in Trentino Ancora 1.900Le polemiche sisollevate riguardo ai ritardi nell’emissione degli avvisi alla popolazione; infatti, l’allerta sui telefoni dei cittadini è stata inviata solo martedì alle ore 20, quando l’acqua era già alta e molte persone si erano trovate intrappolate.