Ilrestodelcarlino.it - Riccardo scomparso, summit in Prefettura per svuotare la diga. La madre: “Aiutateci”

Pesaro, 1 novembre 2024 – Laha convocato una riunione il prossimo 6 novembre, con tutte le autorità locali, per decidere lo svuotamento del bacino della centrale idroelettrica del Furlo. La decisione, sollecitata anche dal deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli, che da giorni si sta interessando della questione, giunge a fronte della richiesta dei familiari diBranchini, il 19enne di Acqualagnanel nulla da sabato 12 ottobre, dopo aver parcheggiato la sua vettura a ridosso dell'ingresso della centrale. "Sono felice e speranzosa per la notizia – ha commentato la mamma di, Federica Pambianchi – e spero che si decida dil'invaso, a ridosso della, in modo di sciogliere tutti i dubbi, che ci stanno logorando giorno dopo giorno". Intanto, si profila qualche spiraglio di speranza.