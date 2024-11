Riapertura di Amaro al Gran Melià: un viaggio culinario e conviviale nel cuore di Roma - Facebook WhatsApp Twitter Roma, 01 nov. – La città eterna si arricchisce nuovamente con la Riapertura di Amaro, il delizioso Lobby & Lounge Bar situato all’interno di Villa Agrippina presso il Gran Melià Hotel. Questo luogo affascinante, che combina eleganza storica e atmosfera contemporanea, rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti della mixology e della buona cucina. Con i suoi divani in velluto blu, librerie in legno di ciliegio e una raffinata bottigliera in ottone, Amaro offre un’esperienza unica che si presta a un aperitivo, a un pasto informale o a un drink serale raffinato. Un menù gastronomico ricco di proposte Amaro non è solo un bar, ma una vera e propria esperienza gastronomica. Nel suo menù si possono trovare piatti che celebrano la tradizione mediterranea, passando per leggeri antipasti, fino ad arrivare alle tipiche tapas spagnole. Gaeta.it - Riapertura di Amaro al Gran Melià: un viaggio culinario e conviviale nel cuore di Roma Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter, 01 nov. – La città eterna si arricchisce nuovamente con ladi, il delizioso Lobby & Lounge Bar situato all’interno di Villa Agrippina presso ilHotel. Questo luogo affascinante, che combina eleganza storica e atmosfera contemporanea, rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti della mixology e della buona cucina. Con i suoi divani in velluto blu, librerie in legno di ciliegio e una raffinata bottigliera in ottone,offre un’esperienza unica che si presta a un aperitivo, a un pasto informale o a un drink serale raffinato. Un menù gastronomico ricco di propostenon è solo un bar, ma una vera e propria esperienza gastronomica. Nel suo menù si possono trovare piatti che celebrano la tradizione mediterranea, passando per leggeri antipasti, fino ad arrivare alle tipiche tapas spagnole.

Amaro, il lounge bar di Villa Agrippina, riapre tra mixology e sapori dal mondo

(italiaatavola.net)

Amaro, lounge bar di Roma, riapre con mixology d'eccellenza, piatti mediterranei e il Sunday Brunch (dal 3 novembre): eleganza e animazione per i bambini, per una domenica rilassante e gustosa

