Superguidatv.it - Il Patriarca 2 con Claudio Amendola torna su Canale 5: ecco quando in tv e anticipazioni

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Superguidatv.it:uscirà Il2? La serie tv, con protagonista, sta perre con nuovi colpi di scena e tradimenti che rendono la trama ancora più complessa. Scopriamo insieme le, il cast eandrà in onda. Il2, cosa accadrà nella nuova stagione ein tv Dopo il successo della prima stagione,sui canali Mediaset Il2. In totale saranno sei le prime serate in cui vedremo le avventure di Nemo Bandera, imprenditore interpretato da, e della sua famiglia. La prima puntata andrà in onda venerdì 15 novembre 2024 in prima serata su5 e poi sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Ma cosa vedremo nella seconda stagione de Il? Tanti gli interrogativi come chi ha ucciso Carlo, il figlio di Nemo.