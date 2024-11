Halloween del 2023 a Genova e nel Tigullio si è rivelata problematica per i servizi di Emergenza. Il numero 118 ha registrato un’impennata notevole negli interventi a causa di intossicazioni da alcol, coinvolgendo soprattutto un pubblico giovanissimo. La straordinaria operatività dell’ambulanza ha molti operatori a raccontare un’avventura notturna senza precedenti in questa tradizionale festività. Un’affluenza mai vista prima Non è la prima volta che Halloween è caratterizzato da festeggiamenti esuberanti, ma quest’anno l’ammontare degli interventi ha sorpreso anche i più esperti. Gli operatori del 118 hanno affermato di non aver mai sperimentato una situazione simile. La notte si è animata a partire dalle 22.00, con i primi soccorsi che sono giunti da ogni angolo della città fino all’alba. Gaeta.it - Emergenza Halloween a Genova: il 118 impegnato in decine di interventi per intossicazioni da alcol Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter La notte didel 2023 ae nel Tigullio si è rivelata problematica per i servizi di. Il numero 118 ha registrato un’impennata notevole neglia causa dida, coinvolgendo soprattutto un pubblico giovanissimo. La straordinaria operatività dell’ambulanza ha molti operatori a raccontare un’avventura notturna senza precedenti in questa tradizionale festività. Un’affluenza mai vista prima Non è la prima volta cheè caratterizzato da festeggiamenti esuberanti, ma quest’anno l’ammontare degliha sorpreso anche i più esperti. Gli operatori del 118 hanno affermato di non aver mai sperimentato una situazione simile. La notte si è animata a partire dalle 22.00, con i primi soccorsi che sono giunti da ogni angolo della città fino all’alba.

