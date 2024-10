Via libera dal Consiglio Comunale di Grottaglie alla riqualificazione sostenibile degli edifici (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoRecepita la Legge Regionale che disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Grottaglie è stata approvata la delibera che recepisce le disposizioni della Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 36, sulla“Disciplina Regionale degli Interventi di Ristrutturazione Edilizia” per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. La decisione, allineata con le normative regionali e nazionali, promuove interventi edilizi che mirano a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, l’efficienza energetica e l’impatto ambientale delle strutture sul territorio Comunale. Tarantinitime.it - Via libera dal Consiglio Comunale di Grottaglie alla riqualificazione sostenibile degli edifici Leggi tutto 📰 Tarantinitime.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoRecepita la Legge Regionale che disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia Nell’ultima seduta deldiè stata approvata la deche recepisce le disposizioni della Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 36, sulla“Disciplina RegionaleInterventi di Ristrutturazione Edilizia” per il recupero e ladel patrimonio edilizio esistente. La decisione, allineata con le normative regionali e nazionali, promuove interventi edilizi che mirano a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, l’efficienza energetica e l’impatto ambientale delle strutture sul territorio

