Svezia, la principessa Vittoria completa l’addestramento militare (Di giovedì 31 ottobre 2024) La principessa Vittoria di Svezia ha completato l’addestramento militare di base presso il Reggimento anfibio di Stoccolma. Lo comunica il Palazzo Reale sul suo profilo Instagram con un video delle prove sostenute dall’erede al trono durante il corso militare in preparazione alla formazione per ufficiali (SOFU) presso l’Università della Difesa svedese. Lapresse.it - Svezia, la principessa Vittoria completa l’addestramento militare Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladihatodi base presso il Reggimento anfibio di Stoccolma. Lo comunica il Palazzo Reale sul suo profilo Instagram con un video delle prove sostenute dall’erede al trono durante il corsoin preparazione alla formazione per ufficiali (SOFU) presso l’Università della Difesa svedese.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, lal'addestramento militare;, l'addestramento militare dellacon le truppe d'assalto; Victoria di, per il compleanno sceglie un abito a fiori pieno di allegria. E qualcuno la critica; La, futura Regina di; Intrecci reali nei sandali in corda didi; Ladidiventerà ufficiale dell’esercito: “Un giorno sarà regina e dovrà avere una qualifica militare”; Approfondisci 🔍

Svezia, la principessa Vittoria completa l'addestramento militare

(stream24.ilsole24ore.com)

(LaPresse) La Principessa Vittoria di Svezia ha completato l'addestramento militare di base presso il Reggimento anfibio di Stoccolma. Lo comunica ...

Principessa e soldata, Victoria di Svezia ha completato l'addestramento militare con le truppe d'assalto

(repubblica.it)

Vittoria, la 47enne principessa della corona di Svezia, destinata a ereditare lo scettro dopo suo padre re Carlo XVI Gustavo, ha completato un intenso addestramento militare tra i preparativi per il s ...

Victoria di Svezia in versione Rambo: il durissimo addestramento militare

(iodonna.it)

La futura regina in versione Rambo tra esercitazioni di tiro, ziplining e percorsi di combattimento in mezzo alla foresta ...

La principessa, terzogenita del sovrano e della regina Silvia, prenderà la reggenza del regno venerdì 25 ottobre. Vi raccontiamo il perché

(amica.it)

Re Carlo XVI Gustavo vola in Brasile con la principessa Vittoria e il principe Carlo Filippo. E Maddalena diventa "regina". Leggi su Amica.it ...