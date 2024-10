Ilfattoquotidiano.it - Palasharp addio, Milano perde il suo storico palazzetto: ecco cosa sorgerà al suo posto

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildiinizialmente scelto come impianto olimpico per i Giochi del 2026 e poi scartato a causa degli elevati costi di ristrutturazione, verrà sostituito da un nuovo progetto. Il Comune di, infatti, ha inserito l’area di 18mila mq nel piano casa deliberato venerdì 25 ottobre, con l’intenzione di avviare una manifestazione di interesse entro fine anno per collaborare con privati nella realizzazione del progetto . L’assessore alla Casa, Guido Bardelli, ha annunciato ufficialmente il piano durante la commissione di mercoledì, concretizzando un’idea anticipata nei giorni scorsi, quando il Comune aveva promesso 10mila nuove abitazioni a prezzi contenuti. Il progetto prevede la costruzione di alloggi in edilizia residenziale sociale a canoni calmierati, con affitti che non superino gli 80 euro per mq.