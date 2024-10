Lapresse.it - Torino, stabile ma ancora grave il bimbo travolto dalla porta di calcio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ènella sua gravità il bambino di 10 anni, che è statoda unadel campo di calcetto a Giaveno, in provincia di. Il piccolo ha rito un trauma cranico, le sue condizioni sono gravi ed è in prognosi riservata. Il bambino era in un centro sportivo, l’A.s.d Tennis, in via Carducci, per seguire un corso di tennis quando si è aggrappato alladi calcetto, di quelle mobili, nonte in maniera fissa, che ha ceduto. Il bambino è tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale regina Margherita di