Proseguono i lavori per la linea alta capacità tra Napoli e Bari | avviati i cantieri per le gallerie tra Telese e Vitulano

Proseguono i lavori di realizzazione della nuova ferrovia Av/Ac tra Napoli e Bari, cantiere strategico avviato dal Gruppo Fs. Sul lotto campano Telese-Vitulano sono stati avviati tutti i 16 fronti di scavo delle sette gallerie naturali e delle relative finestre di emergenza.

I cantieri sono stati affidati da RFI al Consorzio Telese Scarl (costituito dalla mandataria Ghella insieme a Itinera, Salcef e Coget Impianti) sotto la Direzione Lavori di Italferr, con un investimen ...

Benevento, Alta Velocità Napoli-Bari: potenziale le risorse e i macchinari

I piloni hanno lasciato spazio agli scheletri in cemento della nuova linea ad Alta Velocità. Lungo la tratta Caserta-Benevento-Grottaminarda-Foggia-Bari è tutto un lavorìo ...

Lavori della linea T2, da lunedì 28 ottobre chiude via Dante Alighieri a Villa d’Almé

Proseguono i lavoro per la linea T2 di Teb. A partire da lunedì 28 ottobre è prevista la chiusura di via Dante Alighieri a Villa d’Almè, per consentire l’assemblaggio e il varo del nuovo ...

Lavori sulla linea: stop ai treni tra Bolzano e Rovereto

la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Rovereto e Bolzano e tra le stazioni di Trento e Pergine per consentire lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale della linea ...