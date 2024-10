Promozione turistica, arriva un finanziamento di oltre 55mila euro per una campagna di marketing integrata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Unione dei Comuni della Valle del Savio continua a investire sul turismo e lo fa puntando su tutti i territori che ne fanno parte cominciando dalla città capofila, Cesena. Dalla valorizzazione delle eccellenze al digital marketing coordinato per disporre poi di una Promozione integrata di Cesenatoday.it - Promozione turistica, arriva un finanziamento di oltre 55mila euro per una campagna di marketing integrata Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Unione dei Comuni della Valle del Savio continua a investire sul turismo e lo fa puntando su tutti i territori che ne fanno parte cominciando dalla città capofila, Cesena. Dalla valorizzazione delle eccellenze al digitalcoordinato per disporre poi di unadi

Turismo a Cesena e Valle del Savio. 56mila euro di finanziamento dalla Regione

L’Unione dei Comuni della Valle del Savio continua a investire sul turismo e lo fa puntando su tutti i territori che ne fanno parte cominciando dalla ...

Turismo: finanziamenti a fondo perduto per la formazione

Nuovo bando del Ministero del turismo a enti formativi per progetti in ambito turistico. Beneficiari, requisiti e modalità di richiesta. Scadenza 22 novembre 2024 ...

Incentivi imprese: nuovo bando formazione dal Ministero nel Turismo

Il nuovo bando promosso dal Ministero del Turismo per finanziare progetti di formazione professionale nel settore: domande entro il 22 novembre.

Nuova mensa scolastica, arriva un finanziamento da 562,500 euro

finanziamento nella misura di 562.500 euro, fondi Pnrr, che consentiranno di realizzare un progetto avente ad oggetto la riconversione degli spazi non utilizzati all’interno dell’Area ex Fiera ...