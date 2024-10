Mercato e via Foria: intensificati i controlli della Polizia di Stato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Identificate dalla Polizia di Stato duecentottantenove persone e controllati centonovantatre veicoli Nelle giornate di ieri e lunedì, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle zone di piazza Mercato e via Foria. In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, di personale della Polizia Locale ed il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno svolto un articolato controllo delle arterie che compongono le aree in questione volto al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa. Nel corso dell’attività sono state identificate 289 persone, di cui 104 con precedenti di Polizia, controllati 193 veicoli, di cui 13 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 38 violazioni del Codice della Strada. Puntomagazine.it - Mercato e via Foria: intensificati i controlli della Polizia di Stato Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Identificate dalladiduecentottantenove persone e controllati centonovantatre veicoli Nelle giornate di ieri e lunedì, ladiha intensificato inelle zone di piazzae via. In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, di personaleLocale ed il supportoSquadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno svolto un articolato controllo delle arterie che compongono le aree in questione volto al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa. Nel corso dell’attività sono state identificate 289 persone, di cui 104 con precedenti di, controllati 193 veicoli, di cui 13 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 38 violazioni del CodiceStrada.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Napoli, Mercato e via Foria: intensificati i controlli della polizia; Forum dei Giovani: indizione assemblea plenaria; Operatori socio sanitari, Cisl Fp: Napoli ha bisogno di più offerta salute; Oggi Maradona avrebbe compiuto 64 anni: "1960 - Infinito"; Napoli, intensificati i controlli in piazza Mercato e via Foria; Napoli: intensificati i controlli della Polizia di Stato a piazza Mercato e via Foria; Leggi >>>

Napoli, Mercato e via Foria: intensificati i controlli della polizia

(ilmattino.it)

La polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle zone di piazza Mercato e via Foria. In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione del ...

Tag: via Foria

(giustizianews24.it)

Duro colpo alla piazza di spaccio del "borgo", tra via Foria e Corso Garibaldi, a Napoli, dove la guardia di finanza ha effettuato, nei giorni scorsi, un intervento repressivo nella lotta al... Si ...

Agguato in via Foria, subito fuori il presunto babykiller

(internapoli.it)

Colpo di scena al Riesame, uno dei due minori accusati del raid avvenuto il mese scorso in via Foria è stato scarcerato ... criminale della zona di piazza Mercato con le iniziali “F.M ...

Dati di Borsa: il Mercato

(borsaitaliana.it)

Borsa Italiana riserva a studenti e professori che stiano svolgendo un’attività di ricerca accademica la possibilità di ricevere gratuitamente le serie storiche dei dati di mercato ...