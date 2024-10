Ilfattoquotidiano.it - Matilde Lorenzi, il video del pendio destinato agli allenamenti in cui è avvenuto l’incidente: nel fuori-pista i segni della caduta

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il, girato dall’agenzia Local Team, mostra ilin Val Senales in cui è avvenuta la tragedia, lunedì 28 ottobre, che ha portato alla mortegiovane atleta. Si trattaGrawand G1 che, come si vede, è occupata – sostanzialmente per intero – dai pali delle diverse squadre in ghiacciaio per allenarsi. Per la Procura di Bolzano non ci sono responsabilità penali, ma sono tante le persone che in queste ore stanno chiedendo maggiore sicurezza per sciatori e sciatrici (a partire dai genitori di, che hanno avviato una raccolta fondi proprio con questo scopo). Anche Paolo De Chiesa, ex campione azzurro e volto noto del Circo Bianco, ha espresso più di una perplessità sulla sicurezza delle piste.