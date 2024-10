Macerata arriva la stangata anche sull’acqua | rincari del 158% in 2 anni E sul gestore unico resta lo stallo

Macerata, arriva la stangata anche sull’acqua: rincari del 15,8% in 2 anni. E sul gestore unico resta lo stallo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Macerata, 30 ottobre 2024 – “Ho mantenuto la mia posizione, già espressa in precedenza. Ho chiesto che non si procedesse ad alcun aumento e, in seconda battuta, che si trovasse un punto di caduta su un incremento massimo del 4%. La maggior parte dei sindaci ha scelto diversamente, deliberando un aumento abnorme a favore delle aziende, il 15,8% in due anni, scaricando i limiti della loro gestione sui cittadini. Io sto dalla loro parte, visto che non si possono difendere, perché l’acqua è una necessità. Poiché sono stato messo in minoranza, ora è bene che i sindaci valutino se sia il caso di trovarsi un altro presidente”. Sta tutto in questo durissimo giudizio di Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato 3, lo scontro che si è consumato ieri nell’assemblea dei soci, chiamati a stabilire le nuove tariffe per il servizio idrico integrato. Ilrestodelcarlino.it - Macerata, arriva la stangata anche sull’acqua: rincari del 15,8% in 2 anni. E sul gestore unico resta lo stallo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – “Ho mantenuto la mia posizione, già espressa in precedenza. Ho chiesto che non si procedesse ad alcun aumento e, in seconda battuta, che si trovasse un punto di caduta su un incremento massimo del 4%. La maggior parte dei sindaci ha scelto diversamente, deliberando un aumento abnorme a favore delle aziende, il 15,8% in due, scaricando i limiti della loro gestione sui cittadini. Io sto dalla loro parte, visto che non si possono difendere, perché l’acqua è una necessità. Poiché sono stato messo in minoranza, ora è bene che i sindaci valutino se sia il caso di trovarsi un altro presidente”. Sta tutto in questo durissimo giudizio di Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato 3, lo scontro che si è consumato ieri nell’assemblea dei soci, chiamati a stabilire le nuove tariffe per il servizio idrico integrato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Macerata, arriva la stangata anche sull’acqua: rincari del 15,8% in 2 anni. E sul gestore unico resta lo stallo; Sentenza shock del Tribunale Federale: stangata per due società; Truffa sui bonus Covid, stangata per la squadra di calcio: sanzioni e squalifiche; Auto, stangata nel Maceratese «Assicurazioni aumentate del 31,9%»; La battaglia dell’acqua. Bollette, stangata in vista. Lite Gentilucci-avvocati; Estate di aumenti a Macerata, sotto l’ombrellone arriva la stangata. Gli operatori: «Siamo vittime dei rincari; Leggi >>>

Macerata, arriva la stangata anche sull’acqua: rincari del 15,8% in 2 anni. E sul gestore unico resta lo stallo

(msn.com)

Macerata, 30 ottobre 2024 – “Ho mantenuto la mia posizione, già espressa in precedenza. Ho chiesto che non si procedesse ad alcun aumento e, in seconda battuta, che si trovasse un punto di caduta su u ...

Servizio idrico, la stangata è servita nei comuni di Mms e Aset. Aumenti dell’8-10%: «L’incremento è dovuto ai rincari»

(msn.com)

PESARO Più interventi e servizi migliori ma anche costi più alti. Si è svolta la seduta dell’Aato (Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale), che ha approvato ...

La tremenda notizia per chi fuma: arriva la stangata (1 / 2)

(donna.fidelityhouse.eu)

La pessima abitudine di fumare ha delle pesanti conseguenze a livello di salute, non solo per incalliti fumatori, ma anche per chi ... Ora però è arrivata una stangata per chi fuma. Vediamo insieme in ...

Macerata, nominato il nuovo Cda dello Sferisterio. Numero dei consiglieri ridotto a 5 (c'è anche Serena Gamberoni, soprano che accompagna Bocelli)

(corriereadriatico.it)

MACERATA Due conferme, una new entry e una nomina provvisoria in attesa che il Ministero designi la propria rappresentante nel consiglio di amministrazione dell’associazione Sferisterio. Ieri i ...