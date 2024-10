Il ministro Schillaci vuole assumere 10 mila infermieri indiani negli ospedali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ministro della Salute Orazio Schillaci vuole assumere diecimila infermieri dall’India per rinforzare gli ospedali. E dice che l’obiettivo della Legge di Bilancio è «portare a casa qualcosa di buono per il personale». Sulle assunzioni nel 2025, però, spiega: «Avevo parlato di piano pluriennale. Del resto, le Regioni ci devono ancora mandare il loro di piano triennale di assunzioni previsto dal decreto sulle liste di attesa. Ci devono ancora dire di quante risorse hanno bisogno». E aggiunge che le Regioni «ci devono ancora mandare il loro di piano triennale di assunzioni previsto dal decreto sulle liste di attesa». Mentre gli infermieri «avranno una nuova indennità di specificità». La viceministra indiana Poi Schillaci spiega il piano per gli infermieri dall’India: «Al recente G7 della Salute ho parlato con la viceministra indiana. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildella Salute Oraziodiecidall’India per rinforzare gli. E dice che l’obiettivo della Legge di Bilancio è «portare a casa qualcosa di buono per il personale». Sulle assunzioni nel 2025, però, spiega: «Avevo parlato di piano pluriennale. Del resto, le Regioni ci devono ancora mandare il loro di piano triennale di assunzioni previsto dal decreto sulle liste di attesa. Ci devono ancora dire di quante risorse hanno bisogno». E aggiunge che le Regioni «ci devono ancora mandare il loro di piano triennale di assunzioni previsto dal decreto sulle liste di attesa». Mentre gli«avranno una nuova indennità di specificità». La viceministra indiana Poispiega il piano per glidall’India: «Al recente G7 della Salute ho parlato con la viceministra indiana.

