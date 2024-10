“Il 100% del tonno in scatola è contaminato da mercurio, bisogna adottare misure urgenti”: Bloom e Foodwatch lanciano l’allarme (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tonno in scatola che molti consumatori europei acquistano e consumano quotidianamente potrebbe contenere una pericolosa sostanza tossica: il mercurio. Questo è quanto emerge da un’indagine condotta dalle Ong ambientaliste Bloom e Foodwatch, che ha rilevato la presenza del metallo pesante in tutti i campioni di tonno in conserva esaminati. La denuncia, partita dalla Francia, chiede alle autorità europee di “adottare misure urgenti” per proteggere la salute dei consumatori. “Abbiamo selezionato casualmente 148 scatole di tonno in 5 Paesi europei – Francia, Italia, Germania, Inghilterra e Spagna – e le abbiamo fatte analizzare da un laboratorio indipendente”, si legge nel report diffuso. “Il risultato è preoccupante: il 100% delle scatole contiene tracce di mercurio“. Ilfattoquotidiano.it - “Il 100% del tonno in scatola è contaminato da mercurio, bisogna adottare misure urgenti”: Bloom e Foodwatch lanciano l’allarme Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilinche molti consumatori europei acquistano e consumano quotidianamente potrebbe contenere una pericolosa sostanza tossica: il. Questo è quanto emerge da un’indagine condotta dalle Ong ambientaliste, che ha rilevato la presenza del metallo pesante in tutti i campioni diin conserva esaminati. La denuncia, partita dalla Francia, chiede alle autorità europee di “” per proteggere la salute dei consumatori. “Abbiamo selezionato casualmente 148 scatole diin 5 Paesi europei – Francia, Italia, Germania, Inghilterra e Spagna – e le abbiamo fatte analizzare da un laboratorio indipendente”, si legge nel report diffuso. “Il risultato è preoccupante: ildelle scatole contiene tracce di“.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tonno in scatola contaminato dal mercurio, l'allarme: «Trovate tracce nel 100% dei campioni analizzati». I ris; Tonno in scatola contaminato da mercurio: l’allarme delle Ong; Tracce di mercurio nel tonno in scatola, l'allerta di due ong francesi: «Il 100% delle conserve analizzate è contaminato; Tonno in scatola contaminato dal mercurio, l'allarme: «Trovate tracce nel 100% dei campioni analizzati». I rischi per la salute; Tonno in scatola contaminato dal mercurio, l'allarme: «Trovate tracce nel 100% dei campioni analizzati». I rischi per la salute; Paderno Dugnano, doveva essere operato per un tumore alla prostata ma gli amputano l'avambraccio destro: «Errore medico; Leggi >>>

Tonno in scatola contaminato dal mercurio, l'allarme: «Trovate tracce nel 100% dei campioni analizzati». I rischi per la salute

(msn.com)

Il tonno in scatola è spesso visto come un'opzione rapida e nutriente per un pasto, ma solleva preoccupazioni per il contenuto di mercurio.

Tonno in scatola contaminato da mercurio: l’allarme delle Ong

(ilsole24ore.com)

Esaminate le scatolette provenienti da cinque paesi europei: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia. Le Ong: «il 100% delle lattine è contaminato da mercurio» ...

Tonno in scatola: due Ong lanciano l’allarme, è contaminato da mercurio

(informazione.it)

Il tonno in scatola è ampiamente contaminato da mercurio, una sostanza dannosa per la salute. A lanciare l’allarme l’Ong Bloom che, insieme a Foodwatch, chiede l’adozione di «misure urgenti», tra cui ...

Tonno in scatola: due Ong lanciano…"

(informazione.it)

Tra i paesi analizzati (e colpiti) c'è anche l'Italia. L'appello alla Commissione europea Il tonno in conserva venduto in vari Paesi europei contiene mercurio, una sostanza nociva per la salute. Lo de ...