Empoli, grande attesa al Castellani! Contro l’Inter sarà sold out – CdS (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stasera, lo Stadio Carlo Castellani di Empoli sarà gremito per accogliere l’Inter, in una sfida della decima giornata di Serie A 2024-25 che vede la squadra toscana impegnata Contro l’Inter Campione d’Italia. Di seguito la notizia riportata dal Corriere dello Sport. TUTTO ESAURITO – Dopo le ottime prestazioni casalinghe Contro Juventus, Fiorentina e Napoli, gli uomini di Roberto D’Aversa si preparano a sfidare l’Inter, in lotta per lo scudetto e Campione d’Italia in carica. L’Empoli vorrà bissare i risultati positivi ottenuti sinora Contro le big. Il Castellani vestirà l’abito delle grandi occasioni: previsto il tutto esaurito, un segnale della forte risposta del pubblico empolese, che desidera spingere gli azzurri verso una nuova impresa. Le prestazioni precedenti Contro le grandi hanno infatti galvanizzato i tifosi, che stasera non faranno mancare il loro sostegno. Inter-news.it - Empoli, grande attesa al Castellani! Contro l’Inter sarà sold out – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stasera, lo Stadio Carlodigremito per accogliere, in una sfida della decima giornata di Serie A 2024-25 che vede la squadra toscana impegnataCampione d’Italia. Di seguito la notizia riportata dal Corriere dello Sport. TUTTO ESAURITO – Dopo le ottime prestazioni casalingheJuventus, Fiorentina e Napoli, gli uomini di Roberto D’Aversa si preparano a sfidare, in lotta per lo scudetto e Campione d’Italia in carica. L’vorrà bissare i risultati positivi ottenuti sinorale big. Ilvestirà l’abito delle grandi occasioni: previsto il tutto esaurito, un segnale della forte risposta del pubblico empolese, che desidera spingere gli azzurri verso una nuova impresa. Le prestazioni precedentile grandi hanno infatti galvanizzato i tifosi, che stasera non faranno mancare il loro sostegno.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Una città sempre più... azzurra. Empoli, grande attesa per la Nazionale; Empoli-Juventus, D'Aversa: "Nessun margine d'errore"; Napoli, Lobotka e Olivera ko in Nazionale: Gilmour e Spinazzola in rampa di lancio; Cioni sull’Empoli: “Colombo, Esposito baby fenomeni. C’è grande attesa”; Le parole di D'Aversa prima della gara con la Juventus; Dybala gioca titolare contro l'Empoli? Le ultime sulla formazione della Roma; Leggi >>>

Empoli, arriva un'altra "grande" al Castellani. D'Aversa ci crede e vuole fermare anche l’Inter

(lanazione.it)

Le “missioni impossibili” non sembrano spaventare l’Empoli di questa stagione, che nelle prime nove giornate di Serie A ha dimostrato di potersela giocare con tutti e ora sogna l’impresa contro l’Inte ...

Mkhitaryan l’imprescindibile: da Empoli-Inter si attende continuità

(inter-news.it)

Mkhitaryan si candida per un posto da titolare per Empoli-Inter. L'armeno rappresenta una, se non la, pedina più centrale per Inzaghi.

Empoli, D'Aversa affronta l'Inter: "Il 100% potrebbe non bastare, ci serve più malizia"

(sportmediaset.mediaset.it)

Il tecnico azzurro affronta il big match contro la formazione di Inzaghi: "Queste partite si preparano da sole" ...

Centri di permanenza per i rimpatri, FdI Empoli: "PD contro realizzazione CPR in Toscana, solite ambiguità"

(gonews.it)

Per i consiglieri comunali del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Empoli Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano,"come al solito il ...