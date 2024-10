A caccia di spiriti con Delia Deetz nella casa di ‘Beetlejuice’

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con Halloween alle porte, è tempo di una nuova avventura spettrale Dopo oltre 30 anni,riapre le porte della sua dimora per una serie di incontri immersivi e unici. In un’atmosfera funerea e carica di mistero, gli ospiti saranno accolti nell’iconica, lasciata proprio comel’ha voluta. Ricca di arte visionaria, spettri irrequieti e, naturalmente, un portale per l’Aldilà. “Ora che la mia arte sta guadagnando valore e riconoscimento, anche se postumi, è arrivato il momento di invitare le anime creativemia splendida dimora”, dice. “Venite ad ammirare il mio operato e a prendere parte a una lezione d’arte Creativa con la C maiuscola, organizzata per la prima volta nell’aldilà. Ma state attenti a quel fastidioso burlone in soffitta!”.