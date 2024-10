Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Alvaro Morata se ci sei batti un colpo. L’ultimo goal risale a…

(Di martedì 29 ottobre 2024) Inle speranze di vittoria di Paulo Fonseca si stringono intorno al ritorno aldiche fin qui ha segnato però appena due reti Dai. Tocca a te, ancora una volta, prenderci per mano e trascinarci a una vittoria in cui in pochi credono. Noi si. Ci proviamo, ci speriamo. Tocca a te. Leader in campo, nello spogliatoio anche. A te che hai guidato la Spagna, l’Atletico Madrid e prima ancora la Juventus. Neldi oggi ha giocato sei gare, ha giocato 352 minuti. E ha segnato due reti. Una con il Torino, all’esordio, nella sua prima mezzora di. Poi con il Lecce, il 27 settembre scorso. Poi basta. In Champions League Paulo Fonseca non ci ha mai rinunciato. Ha giocato con Liverpool, Bayer Leverkusen e Bruges per un totale di 187 minuti. Nessuna rete ma solo un assist nella sconfitta per 3-1 con i Reds nella prima in Europa.