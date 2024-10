Ilfattoquotidiano.it - Maestra faceva recitare le preghiere ai bambini, respinto il suo ricorso: “Ha violato i doveri di docente”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nuovi sviluppi sul caso di Marisa Francescangeli, ladella scuola primaria di San Vero Milis (provincia di Oristano) che ad aprile 2023 è stata sospesa per 20 giorni con stipendio ridotto per aver fatto pregare gli alunni, pur non essendo un’insegnante di religione. Laaveva impugnato il provvedimento del dirigente scolastico e dell’ufficio scolastico provinciale, ma, come riporta Fanpage, la sezione Lavoro del tribunale di Oristano hail. La giudice Consuelo Mighela ha reputato che le attività svolte in classe dallanon fossero “espressione della libertà di insegnamento, bensì una violazione dei suoididi una scuola pubblica statale e dei principi che la scuola stessa deve assicurare e garantire”, compreso il principio “fondamentale, di laicità dello Stato“.