La Notte dei Santi: camminare per Milano sulle orme di beato Carlo Acutis

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il tradizionale appuntamento della “dei” del 31 ottobre, organizzato dalla Fom (Fondazione Oratori Milanesi) e giunto alla nona edizione, quest’anno si trasforma in un percorso di scoperta spirituale, dedicato alla figura di, giovane ambrosiano scomparso a soli 15 anni nel 2006 a causa di una leucemia fulminante. Papa Francesco ha annunciato lo scorso 23 maggio la sua canonizzazione, prevista per il Giubileo del 2025. Mentre si attende la data ufficiale dal Vaticano, la Diocesi diha dato avvio a numerose iniziative per onorare latà di questo giovane destinato a diventare il patrono di internet, grazie alla sua passione e al suo uso della tecnologia per diffondere il Vangelo.