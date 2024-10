Calciomercato.it - Juventus, Thiago Motta perentorio su Gatti: “Non esiste”. Sorpresa Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Laospita il Parma nel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni in conferenza stampa diSi torna in campo per ladopo lo scoppiettante 4-4 del Meazza contro l’Inter, con la formazione bianconera che ospita il Parma nel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A.– Calciomercato.itAlla vigilia del match dell’Allianz Stadium è intervenuto in conferenza: “Contro il Parma, come sempre, sarà una partita diversa dalle altre. Ogni gara è una cosa a sé e dobbiamo fare bene in tutte le fasi per alzare la probabilità di ottenere un risultato positivo – sottolinea l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ – Ci sono tante cose da migliorare, tra le quali di sicuro quelle di evitare le espulsioni e non commettere più falli che portano a calci di rigori per gli avversari.