Thesocialpost.it - Il Napoli sbanca San Siro: 2-0 al Milan con gol di Lukaku e Kvara

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilil Meazza rossonero 2-0 con i gol ditskhelia, consolida il primato in classifica: ora il vantaggio provvisorio sull’Inter, seconda, è di 7 punti. Distacco molto netto con il, finito a -11 dalla vetta anche se con una partita in meno visto il rinvio del match col Bologna. Per essere soltanto ottobre, però, i numeri sono più che eloquenti.Leggi anche: È morta Teri Garr, l’attrice di Frankenstein Junior e Friends aveva 79 anni Il Diavolo paga le assenze, che non sono solo tante, ma soprattutto importanti: presentarsi senza Gabbia, Hernandez, Reijnders, Leao (scelta tecnica) e Pulisic (in panchina, influenzato) significa semplicemente partire a handicap. Problemi ai quali si aggiungono le solite, purtroppo per Fonseca, distrazioni in difesa, pagate a carissimo prezzo.