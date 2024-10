Due sale lettura e servizi bibliotecari al campus universitario di viale Pindaro: inaugurano i nuovi spazi aperti alla città (Di martedì 29 ottobre 2024) Due sale lettura con 120 posti a sedere, una sala consultazione dei periodici con dieci posti e una dotazione di oltre 100mila volumi con sezioni monografiche come ad esempio quelle su Abruzzo, gli artisti abruzzesi o gli architetti. E' il nuovo spazio dedicato agli studenti del campus Ilpescara.it - Due sale lettura e servizi bibliotecari al campus universitario di viale Pindaro: inaugurano i nuovi spazi aperti alla città Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Duecon 120 posti a sedere, una sala consultazione dei periodici con dieci posti e una dotazione di oltre 100mila volumi con sezioni monografiche come ad esempio quelle su Abruzzo, gli artisti abruzzesi o gli architetti. E' il nuovoo dedicato agli studenti del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due sale lettura e servizi bibliotecari al campus universitario di viale Pindaro: inaugurano i nuovi spazi aperti alla città

(ilpescara.it)

Due sale lettura con 120 posti a sedere ... con spazi decisamente più ampi e godibili anche dotandola di servizi bibliotecari. Un nuovo spazio cultuale in realtà aperto a tutti i cittadini. A ...

Usa: Pmi servizi a ottobre (lettura flash) sale a 55,3 punti, sopra le stime (RCO)

(borsaitaliana.it)

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...

Angolo lettura in casa, alcune idee per arredarlo al meglio

(corriere.it)

Il luogo in cui possiamo rilassarci e godere di una sensazione di benessere, partendo da un buon libro e la seduta giusta, aggiungendo lampade, cuscini, tavolini e tappeti per renderlo ancora più unic ...

Usa: Pmi servizi a ottobre (lettura flash) sale a 55,3 punti, sopra le stime (RCO)

(borsaitaliana.it)

La lettura preliminare dell'indice servizi Pmi, redatto da Markit, e' salita a 55,3 dai 55,2 di settembre, con le stime a 55. Il dato si e' dunque mantenuto a un livello associato a un'espansione ...