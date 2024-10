Cosa fare ad Halloween? Ti consiglia Roma Daily News! (Di martedì 29 ottobre 2024) Per l’occasione della festa di Halloween tutta Roma sarà addobbata mostruosamente per far immergere grandi e piccini nelle spaventose atmosfere di Halloween. Dai locali commerciali ai parchi divertimento, in città ci saranno appuntamenti per tutte le età; parchi divertimento, attrazioni a tema, campi di zucca in perfetto stile americano, ai laboratori di intaglio e tanto tanto altro. Cinecittà World I festeggiamenti di Halloween a Cinecittà World sono iniziati dallo scorso 5 ottobre e dureranno fino al 3 novembre, il parco del cinema e della TV si è trasformato nel parco degli zombie, dei fantasmi, delle streghe dei vampiri. Novità 2024 è Funeral Party, l’opportunità di vivere il proprio funerale da vivo. A Cinecittà Word sono in programma, inoltre una serie di attrazioni per chi il brivido e l’adrenalina. Se ti sei perso l’articolo clicca qui sotto. Romadailynews.it - Cosa fare ad Halloween? Ti consiglia Roma Daily News! Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Per l’occasione della festa dituttasarà addobbata mostruosamente per far immergere grandi e piccini nelle spaventose atmosfere di. Dai locali commerciali ai parchi divertimento, in città ci saranno appuntamenti per tutte le età; parchi divertimento, attrazioni a tema, campi di zucca in perfetto stile americano, ai laboratori di intaglio e tanto tanto altro. Cinecittà World I festeggiamenti dia Cinecittà World sono iniziati dallo scorso 5 ottobre e dureranno fino al 3 novembre, il parco del cinema e della TV si è trasformato nel parco degli zombie, dei fantasmi, delle streghe dei vampiri. Novità 2024 è Funeral Party, l’opportunità di vivere il proprio funerale da vivo. A Cinecittà Word sono in programma, inoltre una serie di attrazioni per chi il brivido e l’adrenalina. Se ti sei perso l’articolo clicca qui sotto.

