Calenda-Mastella resa dei conti in tribunale dopo le accuse di mafia | via libera dal Senato al processo per diffamazione

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’aula delha dato l’ok all’autorizzazione a procedere per sindacabilità nei confronti di Carlo: il leader di Azione andrà quindi aperaggravata. A querelarlo era stato l’ex ministro della Giustizia Clementeper via di un tweet dello scorso aprile in cuil’aveva – per lo meno secondo l’accusa – associato alla. A favore della richiesta di autorizzazione a procedere si sono espressi i gruppi di centrosinistra (54 voti), mentre il centrodestra (85 voti) si è astenuto. Nessun voto contrario. I due schieramenti si erano espressi nello stesso modo anche in sede di Giunta delle elezioni e immunità lo scorso 1° 1 ottobre scorso. Unica eccezione Avs, che in quell’occasione era assente. Era lo stessod’altra parte nelle scorse ore a escludere qualsiasi possibile “salvataggio” da parte della maggioranza.