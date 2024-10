Annuario Arpat 2024: dati ambientali Toscana (Di martedì 29 ottobre 2024) Annuario Arpat 2024: dati ambientali Toscana. Annuario Arpat 2024, presentazione dell’Annuario dei dati ambientali della Toscana 2024. Tredicesima edizione, rappresenta il risultato di un anno di monitoraggio da parte dell’Agenzia; la mole di dati raccolti da Arpat racchiusa nell’Annuario, “rappresenta infatti un termometro per misurare lo stato di salute ambientale nella nostra regione”. Il focus è stato dedicato quest’anno all’acqua e a come il cambiamento climatico incida sulla quantità e qualità delle acque, già impattate dalle attività antropiche. Misurare e monitorare questi effetti “è il punto di partenza per attivare politiche di resilienza adeguate e disponibili per tutti”. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 29 ottobre 2024), presentazione dell’deidella. Tredicesima edizione, rappresenta il risultato di un anno di monitoraggio da parte dell’Agenzia; la mole diraccolti daracchiusa nell’, “rappresenta infatti un termometro per misurare lo stato di salute ambientale nella nostra regione”. Il focus è stato dedicato quest’anno all’acqua e a come il cambiamento climatico incida sulla quantità e qualità delle acque, già impattate dalle attività antropiche. Misurare e monitorare questi effetti “è il punto di partenza per attivare politiche di resilienza adeguate e disponibili per tutti”.

