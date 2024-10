Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-10-2024 ore 18:10

(Di lunedì 28 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura di un alto funzionario di ammazza fermato di un accordo può essere raggiunto con Israele se il premier Netanyahu conferma il suo impegno su quanto già concordato le nostre richieste sono chiare conosciute e un accordo può essere raggiunta frizione che Netanyahu rimanga impegnato su quanto già concordato ha detto Il funzionario non è chiaro Se la dichiarazione sia una reazione la proposta egiziana di un cessate il fuoco di due giorni a casa per lo scambio di quattro ostaggi israeliani con i prigionieri palestinesi negli Stati Uniti Donald Trump Show ieri sera al Madison Square Garden a New York l’ex presidente si è preso la rivincita sulla sua città La grande mela che lo ha tradito con il nazione condanne con il vostro voto metterò fine all’inflazione fanno tornare il sogno ...