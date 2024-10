Gaeta.it - Orecchiette pugliesi a Milano: il ristorante Ricci Osteria celebra un piatto di tradizione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo della gastronomia italiana è in continua evoluzione, ma alcuni piatti restano ancorati a tradizioni secolari. Tra questi, le, che hanno guadagnato un posto di rilievo nell’articolo pubblicato dal New York Times sui “25 piatti di pasta essenziali da mangiare in Italia“., situato ae guidato dalla chef Antonellae dal suo partner Vinod Sookar, non solo custodisce lama la, rivelando anche la ricetta delle suefatte a mano, preparate con ingredienti freschi e locali. Un’iniziativa solidale fino a gennaio 2025 Dal 28 ottobre 2024 fino al 12 gennaio 2025,si rende protagonista di un’importante iniziativa sociale.