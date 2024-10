Tpi.it - Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)– Idi: le, 28 ottobreè il titoloseconda stagioneserie Idi, la serie con protagonista Elena Sofia Ricci che torna questa sera su Rai 1, 28 ottobre 2024, alle ore 21.30 invisione con la. In tutto sono previsti sei nuovi episodi, divisi in tre avvincenti prime serate su Rai 1. La serie è tratta dal libro “” di Ilaria Tuti. Ecco le, con lae ildi oggi.Nel primo episodio nei boschiVal Resia viene ritrovato il corpogiovane poliziotta Marta Trevisan, apparentemente morta suicida con un colpo di pistola al cuore. Il commissario, grazie al suo infallibile intuito, scopre che in realtà si tratta di un omicidio.