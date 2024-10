Ilnapolista.it - Alcaraz: «Il Six Kings Slam in Arabia? Sono onesto: quando gioco penso anche ai soldi»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Carlosnon la pensa come Jannik Sinner sul torneo inSaudita Six: «Il Sixinai» Mentre l’altoatesino si è sbilanciato dicendo che non gioca per i, il tennista spagnolo in conferenza stampa ha dichiarato: «Alla fine ogni persona lavora per quello. Alla fine è ciò che si fa nella vita. Ovviamente amo giocare a tennis e il più delle volte nonaiperché amo farlo e perché mi diverto. Ma devo essere: pensiche vuoi guadagnare dei. Inhanno messo in palio il prize money più alto della storia del tennis eche questa fosse una buona motivazione per andarci, almeno per me».