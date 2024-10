Lanazione.it - Valdera e Valdicecina, la lunga notte di paura: strade, case e attività inghiottite dall’acqua. “Situazione spaventosa”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Pisa, 27 ottobre 2024 – La Natura scopre ancora il suo volto maligno, distruttivo: il cielo d’acciaio va giù duro con gli schiaffi creando una nuova “guerra profana” contro la terra. I fiumi e i loro affluenti si riversano con una furia impressionante nelle, allagano intere frazioni, provocano frane e smottamenti. La loro potenza sradica gli alberi. La pioggia incessante isola interi casolari, costringe le famiglie ad abbandonare, in tutta fretta, le pareti di casa per rifugiarsi in luoghi più sicuri. E’ l’ennesima nottata scandita da, emergenze che si seguono in un insidioso effetto domino: ine Bassala conta dei danni è incalcolabile.