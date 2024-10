Sport.quotidiano.net - Dossena: "Dura perdere oggi, gira tutto storto": "Sembra assurdo, ma così ne usciremo"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Andreaincassa la settima sconfitta in undici partite e contento non è, però qualche progresso l’ha visto e apprezzato, e cerca di farlo valere. "Per prima cosa dico che è un momento in cui ciproprio: loro tiro, palo, schiena portiere e gol, noi traversa all’ultimo minuto. Poi aggiungo che questi ragazzi, che sono eccezionali per come lavorano forte, meritavano di più, e che la sconfitta ci penalizza. Abbiamo fatto meglio di loroil primo tempo e il quarto d’ora conclusivo; paghiamo la prima mezz’ora del secondo tempo, in cui ho visto timore di vincere più che un calo fisico. Ci siamo abbassati di 30 metri e ci siamo portati in casa l’Arezzo. Se fosse stato un problema atletico non avremmo fatto quel finale e al 90’ i crampi li avevano loro e non noi. Il problema è nella testa, ma necon prestazioni come le ultime due.