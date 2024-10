Nerdpool.it - Apocalisse Z: tutto quello che c’è da sapere in vista del film in arrivo su Prime Video

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il 31 ottobre arriverà suilZ: L’inizio della fine, adattamento dell’omonima serie di libri.Z è, appunto, una delle serie letterarie più amate dagli appassionati del genere zombie. Scritta dall’autore spagnolo Manel Loureiro, la saga ci porta in un mondo post-apocalittico dove il protagonista, un avvocato spagnolo, deve sopravvivere in un mondo devastato da un’epidemia zombie. Eccoche c’è dasulla trama, i personaggi e i sequel.Z: un’zombie come non l’hai mai letta La storia inizia con un semplice avvocato di provincia che conduce una vita tranquilla in Spagna, fino a quando una misteriosa infezione inizia a diffondersi nel mondo.