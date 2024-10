Quotidiano.net - Alberi monumentali, vademecum spirituale

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tiziano, uno di questi giorni mi metto in viaggio col tuo Alberodonti d’Italia. Forse non l’avevi concepito come una guida, però sai di certo che i libri non sono di chi li scrive, ma di chi li legge, e dunque abbi pazienza se ne faccio un. Che magnifico volume, nell’aspetto e nei contenuti, impreziosito da racconti, poesie, citazioni e fotografie su centoultracentenari che si trovano in Italia. Sono sopraffatta da tanta bellezza, e dalla trama d’ordito con cui cuci scrittura e immagini. E mentre ragioni su ciascun albero, mi vedo in quel parco, provo il desiderio sconfinato di quell’ombra e lasciar correre i pensieri. I polmoni si distendono e respiro meglio. Da più di vent’anni scrivi di questi temi, sul rapporto e coesistenza fra uomo e natura con una competenza e una partecipazione che hanno portato ad Alberodonti il Premio Vulture e Green Book Ninfea.