Trovato morto in casa: i carabinieri lo cercavano per notificargli i domiciliari (Di sabato 26 ottobre 2024) E' stato rinvenuto senza vita ieri sera nel suo appartamento nelle case popolari di via Cardinal Salotti a Montefiascone. Si tratta di Nikita Mizgaylov 30enne di origini russe, i carabinieri si erano recati presso la sua abitazione intorno alle 19 per notificargli un provvedimento di detenzione Viterbotoday.it - Trovato morto in casa: i carabinieri lo cercavano per notificargli i domiciliari Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) E' stato rinvenuto senza vita ieri sera nel suo appartamento nelle case popolari di via Cardinal Salotti a Montefiascone. Si tratta di Nikita Mizgaylov 30enne di origini russe, iÂsi erano recati presso la sua abitazione intorno alle 19 perun provvedimento di detenzione

