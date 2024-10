Anteprima24.it - Stati Generali del Verde, protesta sotto il Comune di Napoli: “Sindaco assente, ma lotteremo”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Tutti uniti qua restiamo, per ilnoi lottiamo”. Lo ripetono leggendo in coro, come un giuramento rituale. In oltre 200 hanno animato la, contro la gestione del green,Palazzo San Giacomo. Sono glidel, ariuniscono 58 associazioni, e tanti cittadini. Hanno messo da parte le differenze, per trovare i fattori comuni. Il primo è il malcontento. Ilpubblico in città èaccusa. Per invertire la rotta, hanno elaborato sei punti. Sono altrettante richieste per ildi. Già, l’amministrazione. Dall’inizio si chiede un incontro colManfredi. Aspirazione sinora rimasta tale. Agli atti, c’è un incontro con l’assessore Vincenzo Santagada, titolare della delega al. Un faccia a faccia ritenuto però interlocutorio. In piazza, ilè il convitato di pietra.