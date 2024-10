Roma e altre città italiane si uniscono per la pace: manifestazioni contro le guerre in corso (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, in diverse città italiane, tra cui la Capitale, si è svolta una significativa manifestazione promossa da una rete di organizzazioni, volta a richiamare l’attenzione sulla necessità di porre fine ai conflitti armati nel mondo. Slogan, bandiere e una grande partecipazione hanno caratterizzato l’evento, evidenziando il forte impegno della società civile per la pace. L’importanza della manifestazione per la pace L’evento è stato organizzato da Europe for Peace, Rete italiana pace e Disarmo e Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, con il supporto di oltre 350 associazioni e gruppi civili. Gaeta.it - Roma e altre città italiane si uniscono per la pace: manifestazioni contro le guerre in corso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, in diverse, tra cui la Capitale, si è svolta una significativa manifestazione promossa da una rete di organizzazioni, volta a richiamare l’attenzione sulla necessità di porre fine ai conflitti armati nel mondo. Slogan, bandiere e una grande partecipazione hanno caratterizzato l’evento, evidenziando il forte impegno della società civile per la. L’importanza della manifestazione per laL’evento è stato organizzato da Europe for Peace, Rete italianae Disarmo e Fondazione PerugiAssisi per la cultura della, con il supporto di oltre 350 associazioni e gruppi civili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cagliari in piazza per la pace : forte mobilitazione contro la guerra in diverse città italiane - Facebook WhatsApp Twitter Oggi, nella vibrante atmosfera di Cagliari, si è svolta una significativa manifestazione per la pace, un evento che ha richiamato l’attenzione su un tema cruciale e urgente: la cessazione di tutti i conflitti armati ... (Gaeta.it)

Quanto costa la pizza a Genova? La classifica delle città italiane - Genova si piazza al quarto posto in Italia tra le 20 principali città della Penisola per l'apprezzamento della pizza e al settimo per il prezzo medio di una Margherita di dimensioni standard (7,10 euro nella nostra città). I dati emergono ... (Genovatoday.it)

Il 25 ottobre torna Street for kids in 15 città italiane. Anche a Napoli - Venerdì 25 ottobre torna Street For Kids, la mobilitazione che si svolgerà in tutta Italia in 15 città italiane, tra cui Roma, Milano, Firenze, Napoli , Modena, Padova, Verona per chiedere strade scolastiche e percorsi casa-scuola in sicurezza ... (Ildenaro.it)

La ‘Settimana Argentina’ irrompe in 4 città italiane : da Napoli a Roma - un legame davvero speciale - Bellissima iniziativa che vede protagonista la Nazione sudamericana. Ancora oggi si parla di questa nazione in tutto il mondo. Gli appassionati di calcio tendono a collegare spesso una nazione come l’Argentina al calcio e specialmente a leggende ... (Serieanews.com)