“Per Bucci e Meloni è un merito aver patteggiato per corruzione”: Orlando chiude la campagna elettorale con Conte e Schlein (Di sabato 26 ottobre 2024) Doveva essere piazza De Ferrari, sotto il palazzo della Regione, ma la pioggia ha portato Andrea Orlando a chiudere la campagna elettorale per la presidenza della Regione Liguria in un teatro, riempito da oltre mille persone e un centinaio di altre rimaste fuori. Malgrado la partita delle elezioni sia ancora aperta e gli ultimi sondaggi danno un testa a testa tra i due candidati delle principali coalizioni, tra gli elettori e i militanti di centrosinistra e M5s che affollano la sala si respira un clima di entusiasmo che nel panorama politico genovese non si sentiva da anni. La speranza, rimarcata dal palco dal candidato presidente e dai leader nazionali della coalizione che lo sostiene, è quella di voltare decisamente pagina dopo nove anni di “sistema Toti” naufragati con le dimissioni e la richiesta di patteggiamento per corruzione e finanziamento illecito. Ilfattoquotidiano.it - “Per Bucci e Meloni è un merito aver patteggiato per corruzione”: Orlando chiude la campagna elettorale con Conte e Schlein Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Doveva essere piazza De Ferrari, sotto il palazzo della Regione, ma la pioggia ha portato Andreare laper la presidenza della Regione Liguria in un teatro, riempito da oltre mille persone e un centinaio di altre rimaste fuori. Malgrado la partita delle elezioni sia ancora aperta e gli ultimi sondaggi danno un testa a testa tra i due candidati delle principali coalizioni, tra gli elettori e i militanti di centrosinistra e M5s che affollano la sala si respira un clima di entusiasmo che nel panorama politico genovese non si sentiva da anni. La speranza, rimarcata dal palco dal candidato presidente e dai leader nazionali della coalizione che lo sostiene, è quella di voltare decisamente pagina dopo nove anni di “sistema Toti” naufragati con le dimissioni e la richiesta di patteggiamento pere finanziamento illecito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si chiude la campagna elettorale in Liguria - Orlando a Fanpage : “Bucci era integrato nel sistema Toti” - Il candidato del centrosinistra Andrea Orlando (Pd) chiude la campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria a Genova, e attacca il suo avversario del centrodestra: "Bucci faceva parte del sistema Toti, perché si è candidato in piena ... (Fanpage.it)

Regionali Liguria - Orlando sceglie Volta la Carta di De Andrè per la sua campagna elettorale - (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 A chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria, il candidato del centrosinistra ha scelto come sua canzone Volta la Carta di De Andrè. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Iltempo.it)

Regionali Liguria - Orlando sceglie Volta la Carta di De Andrè per la sua campagna elettorale - (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 A chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria, il candidato del centrosinistra ha scelto come sua canzone Volta la Carta di De Andrè. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Liberoquotidiano.it)

Elezioni Regionali Liguria - conclusa campagna elettorale - Bucci (cdx) pronto a governare - in vantaggio di 2 punti su Orlando (csx) - Le Regionali in Liguria si chiuderanno con il voto domenica 27 e lunedì 28 ottobre per eleggere il presidente della Regione e il Consiglio regionale Secondo gli ultimi sondaggi raccolti dal Giornale d'Italia, il sindaco di Genova Marco Bucci ... (Ilgiornaleditalia.it)