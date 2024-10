Pagina fake del Carlino su whatsapp, ma non ha nulla a che fare col nostro giornale (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – Una Pagina fake del Carlino con frasi offensive anche nei confronti del sindaco Matteo Lepore sta girando da ore su whatsapp e sui social ma nulla ha a che fare con il nostro giornale. “Ci dissociamo dai contenuti che nulla hanno di giornalistico”. Ilrestodelcarlino.it - Pagina fake del Carlino su whatsapp, ma non ha nulla a che fare col nostro giornale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – Unadelcon frasi offensive anche nei confronti del sindaco Matteo Lepore sta girando da ore sue sui social maha a checon il. “Ci dissociamo dai contenuti chehanno di giornalistico”.

