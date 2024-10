Nina Rima: “Perdere una gamba è stato un nuovo inizio, pensavo di meritarlo e sono rinata” (Di sabato 26 ottobre 2024) Nina Rima si racconta in una lunga intervista a Verissimo, dal disagio giovanile alle droghe, fino alla violenza subita e all'incidente che, portandole via una gamba, le ha anche permesso di sentirsi di nuovo viva. Fanpage.it - Nina Rima: “Perdere una gamba è stato un nuovo inizio, pensavo di meritarlo e sono rinata” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024)si racconta in una lunga intervista a Verissimo, dal disagio giovanile alle droghe, fino alla violenza subita e all'incidente che, portandole via una, le ha anche permesso di sentirsi diviva.

