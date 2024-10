Giornalisti manager politici perfino cantanti nel mirino degli spioni | ecco tutte le vittime Qualche dossier visto dalla Santanchè

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sono decine leinconsapevoli del gruppo disgominatoprocura di Milano che per i loro clienti controllavano conti correnti, dichiarazioni fiscali, fedine penali. Fra loro molti anche iche venivano spiati per il loro lavoro e incaso anche per cercare le fonti di articoli esclusivi che venivano pubblicati su varie testate. Si cercavano i tabulati telefonici, poi i loro telefonini venivano intercettati per ricostruirele conversazioni professionali nella speranza di trovare la talpa interna all’azienda, che di solito era committente. Alcuni di questisono finiti poi nelle mani del presidente della società di investigazioni, Equalize srl, Enrico Pazzali (presidente della Fondazione Fiera di Milano ed ex ad di Eur spa) che a sua volta ne faceva dono a personaggi cui potevano essere utili.