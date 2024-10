Alunna di 5 anni cade da un albero in giardino a scuola: genitori risarciti dal giudice con 30mila euro. Le insegnanti non avrebbero garantito adeguata sorveglianza (Di sabato 26 ottobre 2024) Una sentenza del Tribunale di Pisa ha riconosciuto la responsabilità di una scuola dell'infanzia in provincia di Pisa per un incidente che ha coinvolto una bambina di 5 anni. L'articolo Alunna di 5 anni cade da un albero in giardino a scuola: genitori risarciti dal giudice con 30mila euro. Le insegnanti non avrebbero garantito adeguata sorveglianza . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una sentenza del Tribunale di Pisa ha riconosciuto la responsabilità di unadell'infanzia in provincia di Pisa per un incidente che ha coinvolto una bambina di 5. L'articolodi 5da unindalcon. Lenon

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alunna di 6 anni investita dinanzi alla scuola : frattura alla gamba e trauma cranico - Un'alunna di 6 anni è stata investita da un'auto davanti a una scuola primaria in provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso, non procedeva a velocità elevata. ... (Orizzontescuola.it)

Milano - abusi sessuali su un’alunna della scuola di musica ‘Claudio Abbado’ : prof rinviato a giudizio assieme a un allievo - Milano, 23 ottobre 2024 – Gli abusi sessuali denunciati da una ex studentessa della Civica scuola di musica Claudio Abbado di Milano sarebbero avvenuti l’anno scorso, al termine di una cena in un appartamento milanese. Per l’episodio ieri sono ... (Ilgiorno.it)

Milano - abusi sessuali su un’ex alunna della scuola di musica ‘Claudio Abbado’ : prof rinviato a giudizio assieme a un allievo - Milano, 23 ottobre 2024 – Gli abusi sessuali denunciati da una ex studentessa della Civica scuola di musica Claudio Abbado di Milano sarebbero avvenuti l’anno scorso, al termine di una cena in un appartamento milanese. Per l’episodio ieri sono ... (Ilgiorno.it)

Choc a scuola : preside aggredito e minacciato dal genitore di un'alunna - Insultato e minacciato dal padre di un'alunna che aveva postato un video su TikTok. È quanto accaduto in un istituto comprensivo di Pomezia, in provincia di Roma. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di venerdì scorso ed hanno richiesto ... (Romatoday.it)