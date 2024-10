Tuttosposi 2024 apre alla Mostra d’Oltremare di Napoli tra moda e riflessione sociale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nell’Italia in cui calano le nascite, a Tuttosposi dal 25 al 28 ottobre le nuove prospettive di una famiglia che rilanci l’Italia del futuro. Sposarsi per coronare il sogno d’amore ma anche con il desiderio che si possano sfruttare le nuove iniziative del Governo per aumentare la nascita dei figli che continua ad essere in 2anews.it - Tuttosposi 2024 apre alla Mostra d’Oltremare di Napoli tra moda e riflessione sociale Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nell’Italia in cui calano le nascite, adal 25 al 28 ottobre le nuove prospettive di una famiglia che rilanci l’Italia del futuro. Sposarsi per coronare il sogno d’amore ma anche con il desiderio che si possano sfruttare le nuove iniziative del Governo per aumentare la nascita dei figli che continua ad essere in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tuttosposi 2024 apre alla Mostra d’Oltremare di Napoli tra moda e riflessione sociale - Nell’Italia in cui calano le nascite, a TuttoSposi dal 25 al 28 ottobre le nuove prospettive di una famiglia che rilanci l’Italia del futuro. (2anews.it)

Napoli, al via Tuttosposi: sfilate e incontri per un matrimonio da sogno - Dal 25 al 28 ottobre 2024, la Mostra d'Oltremare di Napoli ospiterà la 35ma edizione di “Tuttosposi”, un evento che celebra l’amore e la famiglia. Non ... (ilmattino.it)

Team Leo a Tutto Sposi: workshop e interventi di esperti del settore wedding e della cura dei capelli - Team Leo, azienda hair & beauty punto di riferimento a Napoli fin dal 1958, partecipa alla fiera Tutto Sposi che avrà luogo dal 25 al 28 ottobre presso la Mostra d’Oltremare. Passione, cura e dedizion ... (ildenaro.it)

Al via Tuttosposi, a Napoli sogno nozze e idee su calo nascite - Sposarsi per coronare il sogno d'amore ma anche con il desiderio che si possano sfruttare le nuove iniziative del Governo per aumentare la nascita dei figli che continua a essere in calo. (ANSA) ... (ansa.it)