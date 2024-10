Torino, Vanoli in conferenza post Como: le dichiarazioni del tecnico dopo la gara (Di venerdì 25 ottobre 2024) Paolo Vanoli in conferenza stampa post Torino Como, l’intervista completa del tecnico granata dopo il match di Serie A all’Olimpico Grande Torino (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) Paolo Vanoli Torino Como torna alla vittoria in . Aveva sorpreso tutti, il tecnico granata, al calcio d’inizio schierando un’inedita difesa a quattro. E Calcionews24.com - Torino, Vanoli in conferenza post Como: le dichiarazioni del tecnico dopo la gara Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Paoloinstampa, l’intervista completa delgranatail match di Serie A all’Olimpico Grande(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande) Paolotorna alla vittoria in . Aveva sorpreso tutti, ilgranata, al calcio d’inizio schierando un’inedita difesa a quattro. E

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il giovane Njie decide Torino-Como : Vanoli aggancia il Milan - Vittoria di misura del Torino in casa contro il Como: a decidere è il giovane Njie, alla sua prima rete in Serie A Vince il Torino nel secondo anticipo della nona giornata di Serie A: è una rete del 19enne Njie, la prima in Serie A, a regalare i ... (Calciomercato.it)

Torino Como 1-0 : Njie decide il match dell’Olimpico - Vanoli cambia modulo e torna al successo - rimpainti Fabregas - Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 9ª giornata di Serie A Torino Como: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). L’attesa è finalmente terminata. Alle ... (Calcionews24.com)

Torino Como LIVE 0-0 : il Toro lamenta un rigore - cambi per Vanoli - Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 9ª giornata di Serie A Torino Como: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). L’attesa è finalmente terminata. Alle ... (Calcionews24.com)

Torino Como LIVE 0-0 : inizia il secondo tempo - primo cambio anche per Vanoli - Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 9ª giornata di Serie A Torino Como: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). L’attesa è finalmente terminata. Alle ... (Calcionews24.com)