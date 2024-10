Meloni: ottimista sul voto in Liguria (Di venerdì 25 ottobre 2024) 18.30 "Siamo una coalizione compatta, che sta insieme per scelta, non per interesse". Così il premier Meloni chiude la campagna per le Regionali in Liguria,dove il Centrodestra candida Marco Bucci. "Abbiamo messo in campo l'uomo migliore". "Il Centrosinistra pregustava una vittoria schiacciante. Poi sono tornati a fare i conti con la realtà.Il centrodestra ha portato in Liguria lo sviluppo" Meloni,accolta da una standing ovation, si dice ottimista sui risultati e definisce "osceno" l'attacco a Marco Bucci per la sua salute. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 18.30 "Siamo una coalizione compatta, che sta insieme per scelta, non per interesse". Così il premierchiude la campagna per le Regionali in,dove il Centrodestra candida Marco Bucci. "Abbiamo messo in campo l'uomo migliore". "Il Centrosinistra pregustava una vittoria schiacciante. Poi sono tornati a fare i conti con la realtà.Il centrodestra ha portato inlo sviluppo",accolta da una standing ovation, si dicesui risultati e definisce "osceno" l'attacco a Marco Bucci per la sua salute.

