Maturità 2025 quando e dove escono i voti delle prove Invalsi

Fra i requisiti di ammissione all’esame dic’è la partecipazione agli, leche si svolgono in primavera per valutare lo stato di salute dell’istruzione italiana. Ogni anno, gli studenti di quinta superiore si cimentano infatti con test al computer di italiano, matematica e inglese, il cui esito non ha tuttavia alcun impatto sulla loro carriera scolastica. Il voto infatti non preclude l’accesso alledi Stato né inficia sulla votazione finale. L’esito sarà consultabile, una volta terminata la, sul Curriculum dello studente, il documento allegato al diplomasono raccolte tutte le informazioni del percorso, le certificazioni ottenute e le attività svolte a livello extrascolastico. La commissione ne tiene conto anche durante il colloquio orale in sede d’esame, per avere così una visione d’insieme del maturando sia dentro sia fuori dall’ambiente didattico.