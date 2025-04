Al via i nuovi corsi Oss a Maniago | iscrizioni aperte fino a maggio

fino al 6 maggio per iscriversi ai nuovi corsi per i operatori socio-sanitari in Friuli Venezia Giulia. Le lezioni, che si terranno nelle sedi di Maniago e Monfalcone, si focalizzeranno su materie come legislazione sanitaria, igiene, psicologia, anatomia, tecniche di. Pordenonetoday.it - Al via i nuovi corsi Oss a Maniago: iscrizioni aperte fino a maggio Leggi su Pordenonetoday.it Si avrà il tempoal 6per iscriversi aiper i operatori socio-sanitari in Friuli Venezia Giulia. Le lezioni, che si terranno nelle sedi die Monfalcone, si focalizzeranno su materie come legislazione sanitaria, igiene, psicologia, anatomia, tecniche di.

Al via i nuovi corsi Oss a Maniago: iscrizioni aperte fino a maggio. Formazione ferroviaria gratuita: al via i nuovi corsi tecnici. Notizie dal mondo ASviS: Whole School Approach, al via il nuovo corso di formazione Mim-ASviS. Al via i nuovi corsi OSS. Nuovi corsi gratuiti al via: la logistica e i trasporti offrono immediate opportunità di formazione e inserimento professionale. Digitale facile, al via nuovi corsi per la cittadinanza. Ne parlano su altre fonti

Dal 1° aprile al via nuovi corsi di smartphone per l'alfabetizzazione digitale degli anziani di Grugliasco - A Grugliasco nuovi incontri di formazione gratuiti tutti i martedì, dalle 16 alle 18, dal 1° aprile al 6 maggio, presso il circolo ricreativo Gerbido, ai giardini Kimberley di via Crea. Si scoprirà ... (torinoggi.it)

Digitale facile, al via nuovi corsi per la cittadinanza - Chiunque può prendere un appuntamento e prenotare un incontro in uno dei punti di facilitazione più comodo, oltre a richiedere di partecipare a corsi di formazione su specifiche tematiche. (ravenna24ore.it)

Carta, commercio, digitale, comunicazione e natura: al via i nuovi corsi di Lucca Talent Garden - Per ricevere maggiori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare l’Informagiovani di Lucca o scrivere un’e mail a [email protected] o via Whatsapp al 344 ... (luccaindiretta.it)