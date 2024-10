Donnapop.it - Le cose per P.Diddy si mettono sempre peggio: un vip lo accusa di averlo avvelenato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) P.è nei guai fino al collo: ora una famosissima star americana lodi un fatto gravissimo! Di chi stiamo parlando? I più attenti ricorderanno che nell’aprile del 2023, Jamie Foxx era stato portato d’urgenza in ospedale e successivamente rimase ricoverato per qualche giorno. La nota star americana ha raccontato cosa avesse passato e i fan hanno letteralmente temuto per la sua vita. Qualche mese dopo questi accadimenti, Jamie Foxx era tornato sui social per rassicurare tutti. Ma cosa c’entra P.in questa storia? A quanto pare la colpa sarebbe proprio la sua Perché Jamie Foxx è stato ricoverato in ospedale? Jamie Foxx – rompendo il silenzio sul suo ricovero – sui social aveva dichiarato quanto segue: “L’11 aprile ho avuto un forte mal di testa, quindi ho chiesto un Advil. Mi sono svegliato 20 giorni dopo.