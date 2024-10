Lanazione.it - Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini incontra il Sottosegretario all’Interno On Prisco

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – IldiilOn. Ilè stata ricevuta dalOnal quale ha esposto le necessità del territorio. “Proficuo confronto su le priorità della nostra città, per un maggiore presidio di tutto il Valdarno e su nuove sedi per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco” Ilafferma inoltre: “Abbiamo affrontato la questione del depotenziamento del Commissariato di Polizia diche si è generato negli ultimi decenni, nonostante ogni giorno le donne e gli uomini in divisa siano impegnati con professionalità in un territorio complesso.